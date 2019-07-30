لا أحد آمناً في تركيا .. كم قطعة سلاح بلا ترخيص قتل؟ وتقرير صادم يجيب

جوع واستبداد .. "أكجان": واحدة من كل 3 أسر تعيش فاجعة بسبب الأسلحة

"لا أحد آمناً في تركيا" .. البلد الذي غاب فيه القانون، وفقدت منظومة العدالة فيه حيادها واعتمدت على الأهواء، فبات هذا حال الأغلبية من المواطنين، تحت حكم الدكتاتور رجب إردوغان؛ الذي أسهم في تغذية العنف بحملات قمعٍ وتنكيلٍ بالأبرياء، زادت ذروتها خلال السنوات الأربع الأخيرة.

تقرير صادم نشرته صحيفة "هابر دار"؛ أمس الأول الأحد، ذكر أن حالات العنف في تركيا ازدادت بنسبة 69 % خلال السنوات الأربع الماضية، وأشار إلى أنه يوجد على الأقل 25 مليون قطعة سلاح غير مرخصة تبلغ نسبة انتشارها 85 % من البلاد.

استبداد وجوع وعنف

ووفق ما نقله أمس موقع "عثمانلي" المهتم بالشأن التركي، ففئات عديدة من الشعب لا تشعر بالأمان بعد جرائم إردوغان في حقهم، وزادت نسبتهم خلال السنوات القليلة الماضية، واستبداد حزبه الذي يتولى السلطة منذ عام 2002، مروراً بمسرحية الانقلاب قبل ثلاث سنوات التي انهارت فيها أسس دولة القانون وبات الخوف يخيم على البلاد.

وأدت هذه التصرفات إلى زيادة التسلح الفردي، إلى أن ألغى رجب؛ النظام البرلماني؛ ليصبح الحاكم المستبد، فأدخل البلاد في أزمة اقتصادية طاحنة، أسهمت في البطالة ورفعت حد الجوع، وزادت من معدلات العنف في المجتمع.

2000 ضحية

وفقاً لتقرير خريطة العنف المسلح في تركيا لعام 2018، الذي أعدّته مؤسسة "وقف أوموت" عن وقائع العنف، استخدمت البنادق والمسدسات والأدوات الحادة في 3 آلاف و679 حادثة عنف؛ ما أسفر عن قتل 2000 و279 شخصاً، وإصابة 3 آلاف و762 آخرين.

عضو مجلس إدارة مؤسسة "وقف أوموت"، الدكتور والأخصائي النفسي، أيهان أكجان؛ أكّد أن واحدة من كل 3 أسر في تركيا تعيش فاجعة بسبب استخدام الأسلحة؛ حيث رصد التقرير أيضاً، أن هناك على الأقل 25 مليون قطعة سلاح غير مرخصة بنسبة 85 % في تركيا.

الأسلحة تتضاعف

الأمين العام لنقابة المحامين في ديار بكر، عمر شيران؛ قال في تصريح لصحيفة "دويتشه فيله" الناطقة باللغة التركية، إن عدد الأسلحة المرخصة وغير المرخصة زاد على الأقل 10 أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة في تركيا.

"لا تتسلح"

وأطلقت نقابة المحامين في مدينة ديار بكر، التي فقدت اثنين من أعضائها في الشهرين الماضيين نتيجة هجوم مسلح، حملة بعنوان "لا تتسلح" للتنديد بعدم التسلح الفردي.

التسلح الفردي في تركيا، تسبّب في قتل 4 محامين خلال عام 2019، وتؤكّد الحملة، التي تنص على أن الدولة عليها واجب كبير في منع التسليح الفردي، على أنه ينبغي لأن يكون من الصعب الحصول على أسلحة مرخصة أو غير مرخصة.

إدارة نقابة المحامين، طالبوا بضرورة منع بيع الأسلحة عبر الإنترنت، وتنتظر من السياسيين والفنانين والعلماء وغيرهم دعم حملة عدم التسليح، ودعت النقابة إلى زيادة الرقابة على تجارة الأسلحة المحلية أو الدولية، وتطالب بإجراء تحقيق فعال بحق المتورطين في هذه الجريمة.

عمر شيران، شدّد على أهمية حملة "لا تتسلح"، قائلاً: "لقد قررنا بدء هذه الحملة ضدّ انتهاك الحق في الحياة الذي يعد الحق الإنساني الأساسي"، مشيراً إلى أن التعديلات التي أدخلت على لائحة الأسلحة النارية والسكاكين وغيرها من الأدوات تحتل مكانة مهمة.

وأردف قائلًا: "نتيجة للتعديلات التي أدخلت بمرسوم رئاسي في أحكام القانون، زاد عدد الفئات المهنية المرخص لها بالحصول على رخصة الأسلحة"، مضيفاً أنه ينبغي اتخاذ تدابير جادة بشأن المؤسسات الإعلامية التي تشجع على استخدام الأسلحة.

أرقام رسمية مزيّفة

في الوقت الذي يطالب فيه الخبراء بضرورة اتخاذ تدابير مختلفة لمنع التسلح الفردي، وزارة الداخلية غائبة عن الشارع التركي، وباتت تركز اهتمامها على حملات القمع، إذ إن زيادة حالات العنف بنسبة 69 % في السنوات الأربع الماضية "لا تعكس الحقيقة"، وفقاً لسجلات الوزارة.

نائب حزب الشعب الجمهوري، عمر فتحي جورير؛ أوضح أنه بالنظر إلى سجلات الوزارة والشرطة والدرك، هناك انخفاضٌ بنسبة 14 % في حوادث القتل والإصابات الناجمة عن استخدام السلاح منذ عام 2017.