





0

تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى العاشرة صباحًا

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : رياح وسحب رعدية وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

512

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والشرقية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبو عريش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب حتى الساعة الثامنة صباحًا.



ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران وبقيق ورأس تنورة، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسحبًا رعدية على الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.