نصائح غذائية للعناية بالبشرة في شهر رمضان تقدمها اختصاصية.. تعرفي عليها

الاعتماد على المرطبات المناسبة للجسم والوجه لمنع جفاف الجلد وتشققه

يسبب تغير النظام الغذائي في شهر رمضان بسبب عدم شرب الماء والسوائل خلال فترة النهار، تحدث تغيرات معينة في بشرة الوجه والجسم، فتصبح عرضة للجفاف ونقص الفيتامينات وتهيج الجلد وأحيانًا ظهور بثور وحبوب بسبب تغير نوعية الطعام ومواقيته.

الدكتورة وسام محمود اختصاصية ماجستير الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بمركز رعاية لطب العائلة بينت لـ"سبق"، طرق الوقاية في شهر رمضان المبارك وقالت: "من أكثر المناطق التي تكون عرضة لظهور هذه المشاكل هي بشرة الوجه وخصوصًا الشفاه والمنطقة المحيطة بالعين, فنلاحظ جفاف الشفاه وتشققها وظهور أو وضوح الهالات السوداء تحت العين لما له ارتباط بقلة كمية السوائل والسهر لساعات متأخرة في الليل. لذلك ننصح الجميع باتباع النصائح الخاصة بهذا الشهر الفضيل.

وتضيف: الاعتماد على المرطبات المناسبة للجسم والوجه لمنع جفاف الجلد وتشققه، لا بد من الإكثار من تناول السوائل والماء بعد الإفطار مما يعزز من ترطيب الجلد ومتانة البشرة.

وتواصل: ويحميها من التجاعيد والشيخوخة المبكرة، الحرص على تناول كميات وفيرة من الخضراوات والفواكه والتمور والعصائر الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة اللازمة لصحة البشرة ولا ننسى المكسرات الغنية بالأوميغا 3 المعروفة بدورها المهم في الحفاظ على بريق الجلد.

وأشارت الدكتورة محمود" تجنب التعرض للشمس واتباع تعليمات الحماية المكثفة خلال فترات النهار للتخفيف من فقدان البشرة للماء، ترطيب الشفاه بالمرطبات الغنية بالفيتامينات وزبدة الكاكاو, وإنعاش بشرتك بالسيرومات الغنية بحمض الهيالورونيك المعروف بتأثيراته المرطبة والمغذية للجلد، التركيز على الماسكات الطبيعية الملائمة لكل نوع بشرة والمساج اللطيف للوجه الذي يحسن التروية الدموية.

عدم الإكثار من وضع مساحيق التجميل التي تزيد من إرهاق وتعب البشرة اهتمامًا "مضاعفًا" بالمنطقة المحيطة بالعين للتخفيف من ظهور الهالات السوداء التي قد تلاحظين وضوحها خلال فترات الصيام نتيجة قلة شرب الماء والسهر لساعات متأخرة، وبالنسبة لذوي البشرة الدهنية ننصح بالتخفيف من تناول الطعام المشبع بالدسم للتخفيف من ظهور البثور والحبوب في الوجه.