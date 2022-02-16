إقبال ملحوظ على الأجنحة السعودية المشاركة في معرض مصر الدولي للبترول

في ظل الطلب المتزايد على الصناعات والمنتجات البترولية ومشتقاتها

حظيت أجنحة الشركات السعودية المُشَارِكة في الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" المُنّعَقِد حاليًا بالقاهرة، بإقبال ملحوظ من قبل رواد المعرض المتخصصين والمهتمين بصناعات الغاز والبترول ومشتقاته، إلى جانب مجالات الطاقة، والبتروكيماويات، والاستكشافات، والتسويق والأبحاث العلمية المختصة بمجال التعدين.

وأكد المسؤولون عن الأجنحة حرصهم على المشاركة في المعرض هذا العام، بصفته من المعارض المصنّفة عربيًا وأفريقيًا ودوليًا في مجال البترول والغاز، كما يحظى بمشاركة لافتة من الشركات السعودية العاملة والمهتمة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز؛ لكون المملكة رائدة في هذا المجال، وكذلك في ظل الطلب المتزايد على الصناعات والمنتجات البترولية ومشتقاتها والتكنولوجيا الحديثة التي تخدم هذه الصناعات.

وقالوا: المعرض يُعَدّ فرصة لرواد قطاع البترول والغاز حول العالم للاطلاع على آخر مُستجدات هذا القطاع من خلال النقاشات والجلسات الحوارية التي تضمنتها فعاليات المؤتمر لعرض المشكلات التي تهم القطاع والعمل على حلها، بالإضافة إلى التعرف على الشركاء المصريين والدوليين، وكذلك جذب المزيد من العُملاء وإطلاعهم على أنشطة العارضين ومنتجاتهم المتنوعة.

وأشار المسؤولون عن الأجنحة إلى أن هناك اهتمامًا بالمعرض يعكسه التنظيم الجيد، والثراء في أعداد الشركات المُشَارِكة به، والإقبال الملموس من جانب الزائرين لأجنحته المختلفة، لافتين الانتباه إلى أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة ومصر عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، وهناك تجارب استثمارية سعودية ناجحة في السوق المصري.

وأفادوا أن شركاتهم تهتم بالسوق المصري؛ لكونه سوقًا كبيرًا وواعدًا، موضحين أن الأجنحة تعرض منتجاتهم المتخصصة في الصناعات البتروكيماوية والتعدين والطاقة والتنقيب والاستكشاف، وكذلك عرض الخدمات والتكنولوجيا المختصة بصناعة البترول والغاز أو المنتجات التي تستخدم في إنتاج البترول ومشتقاته.

وأكدوا أن المملكة من أكبر مُصَدّري البترول في المنطقة ورائدة في مجال النفط والغاز، مما يجعل الإقبال على منتجات الشركات السعودية واضح وملموس، منوّهين بدعم الحكومة الرشيدة وخاصة وزارة الطاقة لقطاع البترول والغاز والشركات العاملة في هذا القطاع، وذلك من أجل تنمية الصادرات البترولية والعمل على استدامتها وزيادة وجود الشركات السعودية ليس فقط داخل المملكة ولكن خارجها أيضًا وفق استراتيجية ورؤية 2030، ومتمنين للمملكة مزيدًا من الرقي والتقدم والازدهار.

وتفقّد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أجنحة الشركات المشاركة بمعرض مصر الدولي للبترول، ومن بينها الأجنحة السعودية المُشَارِكة بالمعرض، مؤكدًا أن مستوى الطلب على المشاركة في المعرض يعكس ثقة الصناعة العالمية الكبيرة في السوق المصري.

وقد حرصت سفارة المملكة لدى مصر على دعم أجنحة الشركات السعودية المشاركة في المعرض ومؤازرتهم، والتعرف على احتياجاتهم، وتذليل العقبات التي تواجه استثماراتهم، وكذلك العمل على تعزيز ثقة المستثمر السعودي في السوق المصري، والتعريف بالبيئة الاستثمارية والمحفزات المقدمة لهم، وزيادة التعريف بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في مصر، وذلك في ظل الفرص المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

وتشهد الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" مشاركة دولية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.