ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

بعد فحص الحالة من قِبل مختبر صحة المجتمع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

وقال المركز في بيان :"إن الإعلان جاء بعد فحص الحالة مختبريًا من قِبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".

ولم يشر المركز إلى المزيد من التفاصيل حول الحالة، فيما إذا كانت عائدة من خارج ليبيا، والمنطقة التي تنتمي إليها.

