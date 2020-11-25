المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً

الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

2

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 09:22 AM

الارصاد: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحالة 4 محافظات

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 297

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنوّرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020