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أكد: إيجابيات الدراسة الحضورية تفوق "التعليم عن بُعد"

مشرف توجيه طلابي: التحصين ليس شرطًا لعودة طلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال

بعد مُضي نحو 700 يوم من الانقطاع عن التعليم الحضوري بسبب جائحة فيروس كورونا، يعود طلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال إلى الدراسة الحضورية بدءًا من 23 يناير الحالي وسط استعدادات تربوية وصحية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وفي هذا الصدد، أوضح محمد الرفاعي، مشرف التوجيه الطلابي في تعليم ينبع، أن التحصين ليس شرطًا لعودة طلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال حضوريًّا.



وأكد في حديث لقناة "الإخبارية" أهمية العودة للدراسة الحضورية من الناحية العلمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات، وقال: "مهما عددنا إيجابيات الدراسة عن بُعد تظل المدرسة بخصائصها ومكوناتها ووظائفها هي المؤسسة التعليمية الأقدر والأجدر على تقديم التطبيقات التربوية المناسبة لخصائص نمو الطلاب".. مشيرًا إلى أن الأطفال لديهم نمو حركي وانفعالي ونفسي وعقلي وجسدي واجتماعي ولغوي.



ولفت إلى أنه يمكن تقديم بعض تلك التطبيقات للطلاب من خلال متابعة الأسرة لتعليمهم عن بُعد في المنزل، لكن يظل الدور الأشمل والأكمل والأهم للمدرسة.