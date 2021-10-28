البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية تجاه جازان

أكدت وقوفها مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من أجل الحفاظ على أمنها

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم، صواريخ بالستية تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي آثم يعكس إصرارًا على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية؛ من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية -وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية- بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الصواريخ، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة والمستمرة تجاه المملكة العربية السعودية.