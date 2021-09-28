إدارة الفيصلي تعقد اجتماعاً دورياً وتصدر عدداً من القرارات.. تعرف عليها

عقد مجلس إدارة الفيصلي اجتماعاً دورياً برئاسة فهد المدلج حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات ومن بينها:

أولاً: تغيير مسمى إدارة المركز الإعلامي إلى إدارة الإعلام والاتصال .

ثانياً: تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتور مدلج اللعبون مشرفاً عاماً على إدارة الإعلام والاتصال.

ثالثاً: تعيين تركي الحميداني مديراً لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً للنادي .

رابعاً: تعيين مدلج المدلج مديراً تنفيذياً للفريق الأول لكرة القدم وإلغاء مسمى المشرف العام على كرة القدم.

خامساً: تعيين مؤيد الحقيل مديراً تنفيذياً للألعاب المختلفة .

سادساً: تشكيل لجنة إعلامية من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مدلج اللعبون وعضوية ضاوي الضاوي ووائل المدلج على أن يكون تركي الحميداني مقرراً للجنة.