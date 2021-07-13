حالات كورونا بين المصلين.. إعادة افتتاح 13 مسجداً في 5 مناطق

بينها 5 مساجد في الشرقية وأربعة في منطقة القصيم واثنان بالرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 13 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 157 يوماً، 1835 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: خمسة مساجد في المنطقة الشرقية، وأربعة مساجد في منطقة القصيم، ومسجدان بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من منطقتي نجران والباحة.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.