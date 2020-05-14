الأفلاج.. تسجل سادس إصابة بـ"كورونا" لمقيم عربي قادم من الرياض

تجدّد مطالب أهالي المحافظة بوضع مركز للمسح الحراري فى نقطة التفتيش

سجلت محافظة الأفلاج اليوم حالة إصابة سادسة جديد بفيروس كورونا لمقيم عربي قدم من مدينة الرياض.

وقالت مصادر لـ"سبق": إن الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم الخميس في الأفلاج (ليلى) سُجلت لوافد عربي مقيم بالأفلاج قادم من مدينة الرياض.

فيما تجدّدت مطالب أهالي المحافظة بسرعة وضع مركز مزود بالفرق الطبية والتطوعية بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة الشمالي، يتم خلاله الاطمئنان على سلامة القادمين من خارج المحافظة بعد المسح الحراري من قِبل الفرق الصحية والتطوعية وفرز الحالات المشتبه بها قبل مخالطة المجتمع بالمحافظة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة مع تزايد الحالات المصابة التي تسجلها المحافظة الأفلاج لأشخاص قادمين من مدينة الرياض ومحافظات أخرى.