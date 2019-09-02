جدة.. ضبط ثلاجة بها 120 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية

في حملة دهم لأمانة المحافظة بمشاركة هيئة الغذاء والدواء

شنت وكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة حملة دهم على عدد من المنشآت الغذائية جنوب المحافظة وذلك بمشاركة هيئة الغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الأمانة أطلقت حملة شاملة على المطاعم والمطابخ والملاحم وثلاجات تخزين المواد الغذائية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات البلدية.

وأضاف المهندس الزهراني أن الحملة أسفرت عن ضبط ثلاجة للمواد الغذائية داخل أحد المستودعات تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ120 كليو جراماً، حيث تمت مصادرتها وإتلافها وتم إغلاق الثلاجة.

وأشار الزهراني أن الحملة تمكنت من رصد عدد من المواد الغذائية الفاسدة وغير المخزنة بشكل صحي أو درجة حرارة ملائمة، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات للمخالفات البلدية في حق المنشآت المخالفة بينما لا زالت الجهود مستمرة بإذن الله.



وأكد الزهراني على حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المحافظة وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين، معرباً عن شكره لسكان المحافظة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق بلدي 940 أو قنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.