أحمد الشمراني: تعريب أسماء اللاعبين على القمصان يعزز انتشار لغتنا الأصيلة

قال: مبادرة ستسهم في نشر الخط العربي.. والكرة السعودية تحظى باهتمام عالمي

تفاعل الناقد الرياضي أحمد الشمراني مع المبادرة الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الرياضة لتعريب الأسماء على قمصان لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضمن مبادرة "عام الخط العربي"؛ معبرًا عن اعتزازه بهذه المبادرة التي ستسهم في الاحتفاء بالخط العربي ونشر فنونه بين الجمهور العريض العاشق لكرة القدم.

ووصف الشمراني المبادرة بالمهمة "لأنها تعمل على تأصيل لغتنا العربية وفن الخط العربي، وتعزيز انتشاره عالميًّا"؛ مضيفًا أن الرياضة تحظى باهتمام كبير جدًّا في المملكة إضافة للوطن العربي والعالم أجمع، "وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع؛ لذا ستجد خطوة تعريب الأسماء على قمصان اللاعبين صدى واسعًا بين الأوساط الرياضية ليس في المملكة فحسب؛ بل سيمتد صداها عالميًّا نظرًا لما يضمه الدوري السعودي من عدد كبير من اللاعبين المحترفين الدوليين الذين يحظون بمتابعة كبيرة من مختلف دول العالم".

وأشار الشمراني إلى "أن الدوري السعودي يتمتع بشعبية كبيرة محليًّا وعربيًّا، كما أصبح بوصلة الصحافة العالمية بعد التعاقدات الكبيرة التي تقوم بها الأندية السعودية مع أسماء لاعبين من مختلف قارات العالم؛ الأمر الذي سيعطي جاذبية عالمية لأسماء اللاعبين الأجانب وهي مكتوبة بالخط العربي، خصوصًا وأننا نعيش في عصر شبكات التواصل الاجتماعي التي زادت من تقارب دول العالم، وساعدت اللاعبين الأجانب في المملكة على نقل تفاعلهم الإيجابي مع الثقافة السعودية إلى الجمهور الدولي، وبدون شك ستكون مبادرة تعريب قمصان اللاعبين بمثابة عنصر ثقافي مهم سيساهم في تعريف الجميع بهويتنا الثقافية الأصيلة، وبلغتنا العربية العريقة".