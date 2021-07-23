"الجبير" يجري اتصالاً بوزير خارجية الأوروغواي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوناسو.


وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 07:55 PM

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها

"الجبير" يجري اتصالاً بوزير خارجية الأوروغواي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوناسو.


وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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