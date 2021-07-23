"الجبير" يجري اتصالاً بوزير خارجية الأوروغواي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوناسو.



وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

