"الصحة العالمية": وفيات "كورونا" في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية

حذرت من عدد الحالات يزداد في 15 دولة

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس "آب".

وحذرت "الصحية العالمية" أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

وأوضحت المنظمة في بيان نقلته "رويترز" أنه جرى تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

وأضافت أن الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس شكلت أكثر من 55 في المئة.