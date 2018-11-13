الحصيني: "غدق" مستمرة اليوم وغداً.. أمطار وبرد بهذه المناطق

قال: هناك فرصة لتشكّل السحب العملاقة ذات الهطولات الغزيرة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية "غدق" بهطولاتها الغزيرة على أغلبية مناطق المملكة اليوم وغداً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استمرار حالة "غدق"، متوقع أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء -بإذن الله- على مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم، ثم حائل والجوف والشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان.. فرصة كبيرة لتشكل السحب العملاقة ذات المطر الغزير والرياح الشديدة.