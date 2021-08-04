"الشؤون الإسلامية": إعادة إقامة صلاة الجنائز في المساجد بعد الفريضة مباشرةً

وفق المعمول به قبل جائحة كورونا مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية

أصدر وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد تعميماً يقضي بإعادة إقامة صلاة الجنائز في المساجد بعد صلاة الفريضة مباشرةً وفق المعمول به قبل جائحة كورونا، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقد قررت الوزارة العمل بالقرار فوراً؛ مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يُشار إلى أن الوزارة كانت قد عممت تزامناً مع جائحة كورونا أن تكون الصلاة على الجنائز خارج أوقات الصلوات المفروضة.