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سجَّلت 7379 حالة جديدة.. والوفيات تتخطى الـ30 ألفًا

فرنسا.. إصابات كورونا تلامس حاجز الـ 300 ألف حالة مؤكدة

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سجَّلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس؛ ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.