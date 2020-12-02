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بخبرة تزيد على 20 عامًا

"الشعيبي" ينضم إلى فريق "الخير كابيتال"

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انضم نائب الرئيس التنفيذي بالمنطقة الغربية منصور بن حمد بن منصور الشعيبي، إلى فريق الخير كابيتال.

ويعد "الشعيبي" شخصية بارزة في المجال المصرفي وإدارة الثروات، بخبرة تزيد على 20 عامًا.

بدأ حياته المهنية مع البنك السعودي الفرنسي، وبعد ذلك مع مجموعة الجزيرة - بنك الجزيرة - الجزيرة كابيتال.

وشغل مناصب عليا، وله قصص نجاح مختلفة في قطاع التجزئة، وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الخاصة، مع سجل حافل من تحقيق نتائج استثنائية وتجاوز الأهداف.