رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

استقبل رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، الفريق محمد بن خالد الناهض، في مكتبه بالوزارة، الثلاثاء، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة، دومينيك منيور.

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني سفيرة بلجيكا لدى المملكة

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10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 06:04 PM

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة

متعب البقمي

الرياض

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استقبل رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، الفريق محمد بن خالد الناهض، في مكتبه بالوزارة، الثلاثاء، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة، دومينيك منيور.

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني سفيرة بلجيكا لدى المملكة

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