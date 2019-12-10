رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

استقبل رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، الفريق محمد بن خالد الناهض، في مكتبه بالوزارة، الثلاثاء، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة، دومينيك منيور.

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.