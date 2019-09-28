"الحلم الأوروبي".. غرق 7 مغاربة حاولوا العبور لإسبانيا بقارب مطاطي

العثور على 3 ناجين فاقدي الوعي

أعلنت السلطات المغربية اليوم (السبت)، العثور قرب الدار البيضاء على جثث سبعة مغربيين، بينهم امرأة، تعرّض قاربهم المطاطي للغرق أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الإسبانية.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن وكالة الأنباء المغربية، أن السلطات عثرت على الجثث عند شاطئ منطقة عين حرودة الواقعة على بعد 17 كيلومترًا من الدار البيضاء المحاذية للمحيط الأطلسي.

وأوضحت الوكالة أنّ ثلاثة ناجين كانوا فاقدين للوعي، نقلوا إلى المستشفى الإقليمي بالمحمدية.

ولم يجرِ تحديد العدد الكامل لمن كانوا على متن القارب.

ومنذ يناير، وصل أكثر من 15 ألف مهاجر إلى إسبانيا عبر البحر.

ويأتي غالبية المهاجرين من غرب إفريقيا، ولكن في العامين الماضيين تضاعفت محاولات شبان مغربيين للهجرة بحثًا عما يعتقدون أنه "الحلم الأوروبي".