بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها

اشترط القرار لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.

وتضمن القرار أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية، لمَن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

كما تضمن القرار إلزام جميع القادمين إلى المملكة، بمن في ذلك المواطنون؛ بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص "PCR" معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة أو الدخول إليها.