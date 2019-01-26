مقتل قيادي حوثي في تسلل فاشل بـ"قانية البيضاء"

رصاص الجيش اليمني أصاب 5 متمردين

قتل وأصيب ستة عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، بينهم قيادي حوثي، اليوم (السبت)، برصاص قوات الجيش الوطني اليمني بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الأمامية بجبهة قانية في محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري في اللواء ١١٧ مشاة، أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في جبهة قانية.

وأكد المصدر مقتل القيادي الحوثي المدعو أبوفهد الريامي، وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة.