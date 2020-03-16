الأرصاد تنبّه نجران ومحافظتي الليث والقنفذة من أتربة مثارة

تُصحَب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة نجران، اليوم، تَضَمّنت عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار والعيص، وحبونا، وخباش، ويدمة، وشرورة.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ12 ظهرًا.

كما نبّهت الهيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظتي القنفذة، والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.