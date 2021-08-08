عبوة ناسفة تودي بحياة شرطيَّيْن باكستانيَّيْن جنوب البلاد

الانفجار أسفر عن إصابة 12 بينهم 4 مدنيين

قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية، وأُصيب 12 آخرون، بينهم مدنيون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع قرب فندق "سيرينا" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف بأن المصابين بينهم أربعة مدنيين.

ولم تُعلِن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

0

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 08:56 PM

الانفجار أسفر عن إصابة 12 بينهم 4 مدنيين

عبوة ناسفة تودي بحياة شرطيَّيْن باكستانيَّيْن جنوب البلاد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 252

قُتل اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية، وأُصيب 12 آخرون، بينهم مدنيون، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانفجار وقع قرب فندق "سيرينا" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف بأن المصابين بينهم أربعة مدنيين.

ولم تُعلِن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021