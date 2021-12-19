وزير الخارجية: ندعو إلى وضع آلية لتقديم المساعدة العاجلة للشعب الأفغاني

بدء اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد لحشد دعم دولي لأفغانستان

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن تدهور الوضع الإنساني في ‫#أفغانستان يؤثر سلباً في الاستقرار الإقليمي.

‏وتابع: ندعو إلى وضع آلية لتقديم المساعدة العاجلة للشعب الأفغاني.

‏وأكّد الوزير على ضرورة احترام حقوق الإنسان في أفغانستان ونبذ التطرف.

وبدأ اليوم اجتماع ممثلي 57 دولة إسلامية، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بشكل استثنائي، لمحاولة حل الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ويعد هذا الاجتماع لدول منظمة التعاون الإسلامي، أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سقوط الحكومة السابقة في أغسطس، ويُتوقع أن تنتهي القمة التي تستمر يوماً واحداً، بوعود بتقديم مساعدات، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وتقول السلطات الباكستانية إن الاجتماع سيعقد بمشاركة سبعين وفداً، وسيكون وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، من بين ممثلي الدول الذين سيحضرون إلى مقر البرلمان الباكستاني، إلى جانب ممثلي الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

يأتي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، بعد أن جمّد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، بعد عودة طالبان إلى السلطة؛ ما يهدّد بأزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.

وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، بينما حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة مقبلة.