"أمير تبوك" يستقبل مدير صندوق التنمية العقارية بالمنطقة

اطلع على تقرير مفصل عن الخدمات المقدَّمة للمواطنين

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم المدير العام لفرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة تبوك، المهندس عبدالعزيز مقبل العنزي؛ بمناسبة تكليفه مديرًا للصندوق بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء هنأ سموه المهندس العنزي متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.

واطلع أمير تبوك على تقرير مفصل عن أعمال الصندوق بالمنطقة، وما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها. مثنيًا سموه على جهود جميع العاملين بالصندوق العقاري بالمنطقة، وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة.

ونوه الأمير بما يقدمه صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله ـ.

فيما أعرب "العنزي" عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لتقديم أفضل الخدمات .