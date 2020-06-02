العثيمين: مؤتمر المانحين حول اليمن دعم سخي من السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية

طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم لليمن الذي يعاني في ظل جائحة كورونا

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالمؤتمر الافتراضي للمانحين للجمهورية اليمينة الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة اليوم.

وبهذه المناسبة ثمن الأمين العام الدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وإعلانها تقديم مبلغ 500 مليون وتخصيص 25 مليون دولار للمساعدة في جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد ــ 19.

وتقدم العثيمين بالشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما يلقاه الشعب اليمني من دعم على كافة المستويات وخاصة في المجالين الاقتصادي والإنساني تأكيداً للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه.

من جهة أخرى، أشاد الأمين العام بإسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي نفذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن.

وناشد العثيمين المجتمع الدولي بتقديم الدعم لليمن الذي يعاني في ظل جائحة كورونا، مجدداً التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الجهود الدولية للحل السلمي للأزمة اليمنية.