تسجيل 24326 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 2.138.828

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 24326 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و491 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.138.828 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 37031 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.634.671 حالة.