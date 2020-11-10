مجلس الدفاع الأعلى في لبنان يقر الإغلاق العام.. باستثناء المطار

القرار يسري خلال الفترة من 14 إلى 30 نوفمبر لمكافحة كورونا

قرّر مجلس الدفاع الأعلى، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، الإغلاق العام بدءاً من 14 نوفمبر حتى 30 منه باستثناء المطار وبعض القطاعات، في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار المجلس الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى أن الإقفال يستهدف إبطاء التفشي الخطير للفيروس، وتدعيم الطاقم والجهاز الطبي.

وكان الرئيس اللبناني قد أكّد في مستهل الاجتماع أن الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيراً جداً.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.

ولفت "عون"، إلى أنه حتى يتم احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تُتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة.