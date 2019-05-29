"ضمك" يتعاقد مع المدافع البرازيلي "جورجي فيليبي"

أعلن نادي ضمك تعاقده مع البرازيلي "جورجي فيليبي" وذلك ليمثل الفريق الأول لكرة القدم.

ويلعب "جورجي" في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 31 عامًا.

وسبق لجورجي أن مثل أندية في البرازيل والبرتغال وحقق لقب كأس البرتغال الموسم الماضي.

وكان ضمك قد تعاقد أمس مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين.

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29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 11:19 PM

"ضمك" يتعاقد مع المدافع البرازيلي "جورجي فيليبي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن نادي ضمك تعاقده مع البرازيلي "جورجي فيليبي" وذلك ليمثل الفريق الأول لكرة القدم.

ويلعب "جورجي" في مركز قلب الدفاع، ويبلغ من العمر 31 عامًا.

وسبق لجورجي أن مثل أندية في البرازيل والبرتغال وحقق لقب كأس البرتغال الموسم الماضي.

وكان ضمك قد تعاقد أمس مع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين.

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