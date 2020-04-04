"ساسرف" تدعم جهود مكافحة "كورونا" بـ 5 ملايين ريال

قدّمتها لصندوق الوقف الصحي

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل "ساسرف"، دعمها لمبادرات صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة؛ لمكافحة فيروس "كورونا" COVID-19، بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.

ويأتي هذا الدعم لأبطال الصحة؛ إيماناً من الشركة بما يبذلونه من جهود عظيمة لمكافحة هذه الجائحة.

يذكر أن شركة "ساسرف" إحدى الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولها مساهمات عديدة في هذا الجانب.

كما تبرعت شركة صدارة للكيميائيات بـ5 ملايين.