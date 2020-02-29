تجنباً لانتشار "كورونا".. فرنسا تحظر تجمع أكثر من 5 آلاف شخص

الإصابات المؤكدة ترتفع إلى 73

حظرت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.


وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

فرنسا وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران فيروس كورونا الجديد

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29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 07:12 PM

الإصابات المؤكدة ترتفع إلى 73

تجنباً لانتشار "كورونا".. فرنسا تحظر تجمع أكثر من 5 آلاف شخص

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حظرت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، التجمعات الحاشدة التي يشارك فيها أكثر من خمسة آلاف شخص؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، مع إعلان فرنسا عن 16 حالة إصابة جديدة.


وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران للصحفيين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 73 دون حدوث وفيات جديدة، وفقاً لـ"رويترز".

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