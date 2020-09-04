الهند: 83 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي عدد وفيات الفيروس 68472

سجّلت الحكومة الهندية، اليوم، 1096 حالة وفاة و83341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 68472 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 3936747 حالة.

وأوضح البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3037151 شخصاً وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

الهند فيروس كورونا الجديد

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04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442 01:51 PM

إجمالي عدد وفيات الفيروس 68472

الهند: 83 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الحكومة الهندية، اليوم، 1096 حالة وفاة و83341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 68472 شخصاً، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 3936747 حالة.

وأوضح البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3037151 شخصاً وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

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