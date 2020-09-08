"مدير تعليم الطائف" يزور ثانوية الأندلس ويتداخل مع الطلاب عبر "المنصة"

تفقّد سير العمل وأشاد بجهود القادة والمعلمين في تقديم الدروس عن بُعد

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أهمية بذل المزيد من الجهود التي تقدم خلال المرحلة الحالية وصولًا إلى قدر كبير من التوافق مع بيئة المدرسة، وبما يضمن استمرارية التعلم عن بُعد، والتركيز على دور الأسرة الفاعل في تحقيق النتائج المرجوة وتنمية دافعية الطلاب والطالبات للتعلم عن بُعد.

وأشاد اللهيبي خلال زيارته التفقدية لثانوية الأندلس، يرافقه المساعد للشؤون التعليمية للبنين ومدير مكتب غرب، بجهود القادة والمعلمين في تقديم الدروس عن بُعد عبر القاعات الافتراضية، وما يقدم من خدمات ودعم فني للطلاب وأولياء أمورهم؛ لتفعيل ‎منصة "مدرستي"؛ بما يحقق استقرار سير العملية التعليمية عن بُعد.

وتداخل "اللهيبي" مع الطلاب عن بُعد وشاهد أداء المعلمين واستمع لتساؤلات الطلاب، كما وقف على مركز عمليات الدعم والمساندة لمنصة مدرستي، وشاهد كل التجهيزات، والتي ستكون مقرًّا لتدريب بعض المعلمين الذين قد يواجهون بعض الإشكاليات في دخول المنصة، بالإضافة إلى فتحها أمام المعلمين لتسجيل دروسهم الافتراضية وتقديمها للطلاب، بالإضافة إلى تواجد فريق متخصص لتقديم الدعم والمساندة للمعلم والطالب وولي الأمر فيما يخص منصة مدرستي.