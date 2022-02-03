"الهيئة الملكية" بمكة: استهداف إزالة 4500 عقار بحي النكاسة

على عدة مراحل

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ عن استهداف إزالة ما يزيد على 4500 عقار بحي النكاسة بمكة المكرمة‬⁩ في جميع المراحل.

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وأكدت أن المرحلة الثانية يتخللها إزالة 620 عقارًا خلال مدة لا تتجاوز 10 أسابيع.



وكانت فرق تطوير منطقة ⁧‫النكاسة‬⁩ بمكة المكرمة‬⁩ باشرت أعمالها صباح الثلاثاء الماضي أعمالها لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنطقة، الذي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية لتمدد العشوائيات.



وتغطي عمليات الإزالة والتطوير كامل منطقة النكاسة، التي تبعد عن المسجد الحرام 1500 متر، على مساحة قدرها 681.056 مترًا مربعًا.



وتأتي هذه المرحلة امتدادًا لما سبقها من مراحل في مشروع تطوير النكاسة.