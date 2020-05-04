"الموارد البشرية" عن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية: "قيد الدراسة"

قالت الوزارة: سنعلن في حال إقرار أي مبادرات بخصوص ذلك عبر حساباتنا الرسمية

أكدت وزارة الموارد البشرية بخصوص تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية أنه قيد الدراسة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة؛ وأن الوزارة ستعلن ذلك في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

وزارة الموارد البشرية

16

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 07:08 PM

قالت الوزارة: سنعلن في حال إقرار أي مبادرات بخصوص ذلك عبر حساباتنا الرسمية

"الموارد البشرية" عن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية: "قيد الدراسة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 4,291

أكدت وزارة الموارد البشرية بخصوص تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية أنه قيد الدراسة.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى ما تم تداوله بشأن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية نؤكد بأنه قيد الدراسة؛ وأن الوزارة ستعلن ذلك في حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الموارد البشرية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020