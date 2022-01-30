"زين السعودية" تستمر في تحقيق أرباح صافية للسنة الخامسة على التوالي.. 139 مليونًا أرباحٌ مُبقاة

72 مليون ريال للربع الرابع من 2021 مقارنة بـ60 مليون ريال للربع الثالث من 2021 بنمو نسبته 20%

أعلنت "زين السعودية"، عن نتائجها المالية لعام 2021، والتي أظهرت أداءً ماليًّا متينًا، واستمرارًا للربحية للسنة الخامسة على التوالي؛ فقد حققت "زين السعودية" نموًّا في أرباحها بنسبة 20% خلال الربع الرابع من 2021، لتسجل 72 مليون ريال، مقابل 60 مليون ريال أرباح الربع الثالث من العام ذاته، وبإجمالي أرباح للعام 2021 بلغت 214 مليون ريال وإيرادات قدرها 7901 مليون ريال.

وتأتي هذه النتائج، استمرارًا لنجاح استراتيجية الشركة التشغيلية، وإدارتها المالية متوازنة، والقائمة على الاستمرار في الاستثمار في تطوير جودة وانتشار خدماتها لعملائها، مع خفض النفقات التشغيلية وحوكمة مالية أفضل؛ وذلك على الرغم من تحديات جائحة "كورونا المستجد" التي طالت جميع الشركات والقطاعات.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة "زين السعودية": "واصلنا في العام 2021 تحقيق نتائج متميزة على الصعيدين المالي والتشغيلي، مع تعزيز مكانة الشركة كمزود رائد للخدمات الرقمية والإنترنت، عبر ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية التي عززت حضورنا على الصعيدين المحلي والإقليمي. كما أن استراتيجيتنا التشغيلية الطموحة مَكَّنتنا أيضًا من متابعة ترسيخ موقعنا بدعم مملكتنا الحبيبة في مسيرتها لتحقيق التحول الرقمي الشامل، والارتقاء بترتيبها على خريطة أفضل دول العالم في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية؛ وهو ما يعكس حرصنا على تمكين الإنسان فوق هذه الأرض الطيبة، وتعزيز رفاهية عيشه معززًا بأحدث التقنيات والخدمات، التي تدعم تحقيق طموحاته على المستويين الشخصي والمهني، وترتقي بجودة حياته.

وكما للأفراد، كذلك للمؤسسات وقطاع الأعمال والقطاع العام؛ فقد سخرنا أفضل الإمكانات ووضعناها لخدمة هذه الجهات لإضفاء التطور والفعالية والاستدامة على كيفية أداء الأعمال؛ بما يعزز توجهات حكومة المملكة نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات الإلكترونية. وتابع قائلًا: "كما أن العام 2021 كان عام الاستدامة بامتياز بالنسبة لنا في زين السعودية: استدامة على المستوى التشغيلي والأداء المالي الإيجابي، واستدامة على صعيد الأداء المؤسسي وبيئة العمل المحفزة، وصولًا إلى إسهامنا في تحقيق الاستدامة على المستوى الوطني؛ حيث نجحنا في أن نكون أول شركة اتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيف مجالات التصدي لتغير المناخ".

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: "نفخر في "زين السعودية" بالريادة في التوطين وتمكين شباب الوطن، والذي تم تتويجه بحصول "زين السعودية" على جائزة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات"، وأبدى سمو الأمير نايف تفاؤله بالعام 2022 لتحقيق مزيد من النمو مع دخول الشركة حقبة جديدة من الأداء المالي، إضافة إلى متابعة الدفع باتجاه مزيد من الابتكار والتطوير، وتطوير الجيل القادم من الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، بأن "الشركة تابعت خلال العام 2021م ترسيخ وتعزيز أدائها التشغيلي القوي، الذي أثمر تحقيقَ نتائج مالية تلبي تطلعات مساهمي الشركة ومشتركيها. وتؤكد الأرقام المحققة أن عملية إعادة هيكلة رأس المال التي تم تنفيذها سابقًا بدأت تؤتي ثمارها، ولعل أبرزها البدء في تسجيل أرباح مبقاة بعد إطفاء جميع الخسائر المتراكمة، إلى جانب مواصلة توسعة محفظة خدماتنا والنطاق الجغرافي لها؛ لا سيما شبكة الجيل الخامس (5G)، التي توسعت خلال العام 2021 لتطال 51 مدينة في المملكة عبر أكثر من 5000 برج. وتزامن ذلك مع استمرار العمل على خطة التوسع العمودي لخدمات الجيل الخامس من خلال خطة استثمارية تستهدف تحقيق تَحوّل نوعي في القطاعات كافة، مع فتح آفاق جديدة لتطبيق تقنيات المستقبل من إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؛ الأمر الذي ساهم في تعزيز محفظة خدمات الأعمال في الشركة، وتحويلنا إلى خيار مفضل للمشاريع والشركات الكبرى في المملكة".

وأضاف: "كما نجحنا في العام 2021 في التوسع بأعمال "تمام"، المنصة الرقمية الأولى للتمويل الاستهلاكي المصغر؛ لنخدم فئات جديدة، كما واصلنا جهودنا في تطوير أفضل تجربة رقمية لعملائنا تتوافق مع شبكة الجيل الخامس الحائزة على العديد من الجوائز، عبر تطوير البنية التحتية الحالية لنظام دعم الأعمال (BSS) بما يفتح آفاقًا جديدة للتطور المتسارع للشركة، ويحقق تحولًا نوعيًّا في السنوات المقبلة؛ وذلك بالشراكة مع NETCRACKER الشركة الرائدة في تطوير أنظمة دعم الأعمال، كما عقدنا المزيد من التحالفات الاستراتيجية مع عمالقة الاتصالات والتقنية حول العالم وهي: (هواوي، نوكيا، تاتا، BTAS، وشركة فورتينت). هذه التحالفات الهادفة لمواكبة التطورات واستقطاب أفضل الابتكارات والمنتجات والخدمات إلى المملكة ووضعها في متناول مشتركينا من الأفراد والقطاعين الخاص والعام؛ وبالتالي تقديم أدوات مبتكرة تُمَكّنهم من تحقيق التطلعات والأهداف، وكذلك الارتقاء بجودة الحياة من خلال الإسهام في تحقيق التنمية الرقمية اقتصاديًّا واجتماعيًّا".

وتَرافق نجاح "زين السعودية" على صعيدي الأداء المالي والمنتجات خلال العام 2021، مع نمو محفظتها من الجوائز والتقديرات العالمية والمحلية والإقليمية؛ حيث منحت قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات للعام 2021، الشركةَ جائزتين هي: أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)، وأكثر مشغل اتصالات ابتكارًا في خدمات المنتجات، عن خدمة "ياقوت".

كما حققت "زين السعودية" أفضل تجربة بيانات للهاتف المحمول في الجيلين الرابع (4G) والخامس (5G) في مدينة الرياض؛ بحسب تقرير شركة umlaut العالمية المتخصصة في قياس أداء الشبكات العالمية. وتميزت على مستوى مزوّدي خدمات الاتصالات في شبكة الجيل الخامس (5G).

كما منحت شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية، "زين السعودية"، جائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة عن النصف الأول من عام 2021؛ وذلك للمرة الثالثة.

وكذلك تصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك على مستوى خدمات الجيل الخامس (5G) خلال الربع الثالث من عام 2021؛ فاحتلت المركز الأول في سرعة وتغطية الجيل الخامس (5G) في مدينة الرياض، وفي ختام عام 2021 فازت "زين السعودية" بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ اعترافًا بإسهاماتها في تمكين شابات وشباب الوطن.