"بانعمة" و"الشهري" يستضيفان 28 من ذوي الإعاقة لأداء العمرة

من مختلف محافظات مصر بينهم 7 نساء

قدم الداعية عبدالله بانعمة، والمدرب الدولي فهد الشهري، مبادرة نبيلة باستضافة 28 من ذوي الإعاقة، بينهم سبع نساء، من مختلف محافظات مصر؛ لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، بالتنسيق مع إحدى المؤسسات المصرية.



وفي نهاية الزيارة قدم للمعتمرين، الهدايا وثمانية من الكراسي المتحركة، وقدم الوفد شكره للمؤسسة والقائمين على هذه المبادرة الجميلة التي تعكس مدى التلاحم بين جميع فئات المجتمع السعودي والمصري.