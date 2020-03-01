هل تعود الليالي الباردة؟ .. كتلة هوائية باردة تتعمّق شمالاً وتتجه إلى وسط المملكة

ينتظر أن تعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير مُقارنة بالأيام الماضية

توقعت تقارير مناخية أن تتعمّق -بمشيئة الله- الكتلة الهوائية الباردة من مناطق شمال المملكة نحو الأجزاء الوسطى، وستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

ووفق موقع "طقس العرب" يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلة الأحد/الإثنين في حائل إلى 4 درجات مئوية فقط، حيث تسود أجواء باردة بشكل عام، خاصة مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الإثنين، وتستمر درجات الحرارة المنخفضة ليلاً بالتأثير في المنطقة حتى يوم الأربعاء، حيث تبدأ الحرارة بالارتفاع تدريجياً.

وحذّر الموقع المتخصص، اليوم، من هذه التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة، التي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، كما يحذّر من تشكل الصقيع.