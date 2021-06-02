بعد صفقة " القميزي".. " دوسري " النصر يلعب لبطل الكأس

يعلن نادي الفيصلي في وقت لاحق، التوقيع مع اللاعب عبد الرحمن الدوسري، القادم من نادي النصر.

وتعد صفقة الدوسري الصفقة الثانية لبطل كأس الملك، بعد التعاقد مع اللاعب صالح القميزي ( لمدة 3 مواسم ) القادم من نادي الاتفاق.

الجدير بالذكر أن الدوسري سبق وأن لعب للتعاون ( إعارة ) قبل أن يعود للنادي الذي اكتشفه، النصر 2017.

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02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 07:29 PM

بعد صفقة " القميزي".. " دوسري " النصر يلعب لبطل الكأس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يعلن نادي الفيصلي في وقت لاحق، التوقيع مع اللاعب عبد الرحمن الدوسري، القادم من نادي النصر.

وتعد صفقة الدوسري الصفقة الثانية لبطل كأس الملك، بعد التعاقد مع اللاعب صالح القميزي ( لمدة 3 مواسم ) القادم من نادي الاتفاق.

الجدير بالذكر أن الدوسري سبق وأن لعب للتعاون ( إعارة ) قبل أن يعود للنادي الذي اكتشفه، النصر 2017.

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