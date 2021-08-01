"الأرصاد": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ونجران ومكة والمدينة

رياح نشطة على المرتفعات الغربية والجنوبية تمتد حتى نجران والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، ورياحاً نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية؛ تمتد حتى منطقة نجران وأجزاءٍ من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 32 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.