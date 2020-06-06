شفاء 1005 حالات من "كوفيد-19" في الكويت

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 19282 شخصاً

تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض "كوفيد-19" للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

فيروس كورونا الجديد

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06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 01:28 PM

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين إلى 19282 شخصاً

شفاء 1005 حالات من "كوفيد-19" في الكويت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض "كوفيد-19" للشفاء في دولة الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.

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فيروس كورونا الجديد

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