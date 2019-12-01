رئيس هيئة الرياضة: نزال الدرعية حدث تاريخي والأندية بدأت تهتم باللعبة

هيئة الرياضة تحظى باستضافة معركة جوشوا ورويز

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة : إن استضافة المملكة لنزالات عالمية في لعبة الملاكمة، ساهمت في انتشار اللعبة محليًّا.



وقال "الفيصل" في حديث له عبر مقطع مصور بثّه الحساب الرسمي للهيئة على تويتر: إن بعض الأندية بدأت تفعّل اهتمامها برياضة الملاكمة لجذب الشباب إليها.



وتستضيف المملكة يوم 7 ديسمبر الجاري، نزال الدرعية التاريخي الذي يجمع الملاكمَيْن العالميَّيْن: البريطاني أنطوني جوشوا، والمكسيكي أندي رويز.



وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن لعبة الملاكمة من الألعاب القديمة والعريقة، "لكنها تعتبر حديثة في المملكة".



واعتبر الفيصل أن هيئة الرياضة محظوظة بالحصول على حق استضافة المباراة الثانية بين الملاكمين، متمنيًا أن يطول زمن المباراة ولا يستطيع أي من الملاكمين إنهاءها مبكرًا بالضربة القاضية.



وقطع رئيس هيئة الرياضة وعدًا على نفسه للمهتمين بلعبة الملاكمة، مشددًا على أنهم سيشاهدون نزالًا يُقام في مكان ليس له مثيل، وهو الدرعية.