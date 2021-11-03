جهّزوا ثياب الشتاء.. "الحصيني": انخفاض ملموس للحرارة ليلاً الأسبوع القادم

قال: يراوح بين"3" و"4"درجات مئوية.. ستجبرون على تشغيل السخّانات

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ -إن شاء الله- تمركز كتلة باردة في طبقات الجو العليا، وانخفاضاً ملموساً في الحرارة ليلاً الأسبوع القادم، يراوح بين"3" و"4"درجات عمّا سجّلته هذا الأسبوع.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: جهّزوا ثياب الشتاء قد تحتاجون إليها ومَن لم يشغل سخّانات دورات المياه؛ قد يجبر على تشغيلها "الوسطى والشمالية".