أمطار رعدية على جازان و6 من محافظاتها

مصحوبة برياح وتستمر حتى الساعة 7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً بمشيئة الله.