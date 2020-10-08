وتبقى حياة "مازن" في خطر.. "صحة الباحة" تكشف حقيقة شراء ذويه لمستلزمات طبية

والده: المستشفى أجرى عمليتين إحداها غير مكتملة بسبب "شبك" واعتذر عن الثالثة

نفى متحدث "صحة الباحة" ماجد الشطي ما تم تداوله حول شراء ذوي مريض منوم بمستشفى الملك فهد، لبعض المستلزمات الطبية لعلاج المريض، موضحاً أن ما أثير عن شراء ذوي المريض لبعض المستلزمات الطبية غير صحيح إطلاقاً، ولم يُطلَب منهم شيء من هذا القبيل، حيث إن جميع ما يحتاجه هذا المريض متوفر في المستشفى وفي مستودعات التموين الطبي في "صحة الباحة"، ويحق لـ"صحة الباحة" الرفع بهذه الادعاءات وما سبقها لجهات الاختصاص؛ حفظاً لحقوق المنشأة والعاملين بها.

وكان قد ناشد والد الشاب الجهات المعنية مساعدته بعدما تسبب حادث مروري بالإضافة لـ"عجز مستشفى الملك فهد وإهماله" -على حد وصفه- في تفاقم حالته وإدخاله العناية المركزة، والتي أكمل اليوم شهراً كاملاً بها بعد إجراء عمليتين جراحيتين وبحاجة لأخرى، الأولى لإيقاف نزيف، والثانية لتصحيح الأخطاء في السابقة، وبحاجة لثالثة لإغلاق مكان العملية بعد تركه مفتوحاً لعجز "صحة الباحة" عن توفير مستلزم طبي "شَبَك"؛ بحسب الأب.

وقال والد الشاب إنه قام بإحضار الشبك من أحد مستشفيات الرياض على حسابه الخاص بمبلغ جاوز 30 ألف ريال، إلا أن المستشفى اعتذر عن عدم إجراء عملية ثالثة؛ بسبب تدهور حالته الصحية وأُحيل للعناية المركزة.

وقال مسفر الغامدي لـ"سبق": تعرض ابني "مازن" وزوجته لحادث مروري قبل شهر تسبب في عدة كسور للزوجة وإصابات ونزيف لمازن، ونُقلا لمستشفى الملك فهد.

وأضاف والد "مازن": ابني بقي قرابة 5 ساعات في طوارئ المستشفى، ثم أُدخل غرفة العمليات لإيقاف النزيف واستئصال بعض الأجزاء الداخلية من جسمه، وبعد خروجه من غرفة العمليات بشّرنا الطبيب بنجاح العملية، إلا أنه أُدخل العناية المركزة.

وأضاف: "وبعد عدة أيام تم إخراجه من العناية للتنويم، وبدأ يظهر التجرثم والصديد والإفرازات تخرج من موضع العملية، فتم إدخاله فوراً لغرفة العمليات؛ لتنظيف وتصحيح خطأ العملية الأولى، وبعد فتح منطقة البطن، وجد الفريق الطبي الحاجة لإحدى المستلزمات الطبية تُستخدم في خياطة ودعامة العملية "شَبَك" لم تكن موجودة لدى المستشفى، ولا في مستودعات "صحة الباحة" -ولديّ شهود على ذلك- ولو كان متوفراً في "صحة الباحة" فلماذا لم يُعطى لابني بدلاً من التحجج بعدم وجوده؟ ليتم خياطة جزء من الجرح، وترك الباقي على أمل الحصول على المطلوب من أحد مستودعات صحة المناطق المجاورة.

وتابع: "بعد كل المحاولات استطعت بإمكانياتي البسيطة توفير المستلزم الطبي من العاصمة بمبلغ جاوز 30 ألف ريال على حسابي الخاص مقابل صحة ابني، ولكن الفريق الطبي اعتذر عن عدم إجراء عملية ثالثة لتركيب "الشَبَك"؛ بسبب سوء الحالة.

وأضاف: "خاطبت وزارة الصحة بطلب رقم 1442-283023 لنقل ابني بالإخلاء الطبي لمستشفى متخصص لإنقاذ حياته، ولكن لم يتغير شيء على أرض الواقع حتى الآن، وجميعنا بانتظار التجاوب.

وناشد "الغامدي" التوجيه العاجل بنقل ابنه لإنقاذ حياته، وتصحيح العمليات التي لم تلتئم جراحها حتى الآن، برغم مرور شهر على دخوله المستشفى.

"سبق" عرضت الشكوى على متحدث "صحة الباحة" ماجد الشطي الذي قال: إن المريض يعاني من إصابات ناتجة عن حادث مروري تسبب بضرر للحبل الشوكي؛ نتيجة لكسر في فقرات الظهر مع إصابة بالبطن، وتم إجراء جراحة عاجلة للبطن أظهرت وجود إصابات وتمزقات بالأمعاء؛ جراء الحادث تم معالجتها جراحياً، وجميع ما تم تقديمه يعد وفق البروتوكول والسياسيات الطبية المتبعة، علماً بأنه يتم عمل الإحالات للمراكز المتخصصة وفق الرأي الطبي المعتمد، مع الإفادة بأنه تم إرسال عدة إحالات، وجاءت الردود بالرفض من جميع المستشفيات.

وأضاف "الشطي": إن ما أثير عن شراء ذوي المريض لبعض المستلزمات الطبية غير صحيح إطلاقاً، ولم يُطلب منهم شيء من هذا القبيل؛ حيث إن جميع ما يحتاجه هذا المريض متوفر في المستشفى وفي مستودعات التموين الطبي في صحة الباحة، ويحق لصحة الباحة الرفع بهذه الادعاءات وما سبقها لجهات الاختصاص؛ حفظاً لحقوق المنشأة والعاملين بها.