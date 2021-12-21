"أوميكرون" في أوروبا.. الدنمارك تعلن: المتحور الجديد بات مسيطرًا في البلاد

السويد تفرض قيودًا جديدة اليوم للحد من تفشي الفيروس

أعلنت الدنمارك أن متحور أوميكرون بات مسيطرًا في البلاد، فيما أعلنت السويد عن قيود جديدة اليوم؛ للحد من تفشي متحور أوميكرون.

وقال باحثون بلجيكيون: إن الإصابة بمتحور أوميكرون قد لا تظهر في الفحص في أول يومين من الإصابة، وأكدوا أن نسبة عالية من فيروس كورونا تظهر في نفس المصاب بأوميكرون أول يومين، وطالب الباحثون بعزل المصاب بمتحور أوميكرون لمدة 7 أيام أكثر أهمية من اختبار كورونا.