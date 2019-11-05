مركز الأمير نايف لغسيل الكلى في بيروت يواصل تقديم العلاج لـلمرضى

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

يواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث جرى تنفيذ 280 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ110 مرضى.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.