جازان.. تسجيل 17 إصابة جديدة وارتفاع في الحالات النشطة بكورونا إلى 225

في 4 محافظات.. والتعافي يصل 953

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس وكما أعلنت عن حالات تعافٍ جديدة .

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 4 محافظات، كما سجلت المنطقة 27 حالة شفاء من كورونا .

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 1184 والتعافي 905 حالة وتبلغ الحالات النشطة حاليًا 225 حالة، وسجلت خمس وفيات سابقاً .